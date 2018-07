Die Sonne brettert glühend heiß, der Horizont flimmert, kein Lüftchen regt sich. Selbst im Schatten läuft der Schweiß in Strömen. Nichts wie zum Auto. Allerdings steht beim Öffnen der Tür erstmal eine Wand aus bis zu 60 Grad heißer, stickiger Luft vor einem. Die normale Reaktion darauf ist: Schnell ins Auto greifen und die Klimaanlage komplett aufdrehen.

Nach dem Einsteigen in das aufgeheizte Fahrzeug sollte der Fahrer erstmal die Fenster öffnen und zwei, drei Minuten durchlüften. So kommt der erste Schwung der Hitze aus dem Fahrzeug raus.

Bei 37 Grad Außentemperatur stellen die meisten Menschen sofort auf die stärkste und möglichst kühlste Lüftung. Und natürlich drehen viele die Düsen immer genau auf das Gesicht. Das ist angenehm - aber nicht zu empfehlen. Denn so ein eiskalter Luftzug direkt auf den Körper oder das Gesicht gerichtet, kann natürlich krank machen.

Die bessere Lösung erklärt Thomas Kubin: "Man sollte eine Wohlfühltemperatur einstellen so 21 bis 23 Grad. Und den Luftstrom eher nach oben richten." Denn kalte Luft sinkt nach unten. Und kühlt so das ganze Auto.

Gegen beschlagene Scheiben hilft die Klimaanlage. Aber bitte nicht vergessen, die Umluft auszuschalten. Bildrechte: IMAGO

Und wenn es nervt, dass die Scheiben immer anlaufen, wenn die Klimaanlage an ist - auch hier hat der ADAC-Mann einen Tipp: "Wenn man bei der Benutzung der Klimaanlage immer nur auf Umluft stellt - das heißt, die Luft wird im Fahrzeug nur umgewälzt - beschlagen die Scheiben. Deswegen ist es gut, bei einer Klimaautomatik beispielsweise auch in der Übergangszeit oder im Winter die Klimaanlage hin und wieder zu benutzen." Das entfeuchte und sorge für freie Scheiben.



Wer das in der Vergangenheit verpasst hat, dem kann es auch helfen, schon morgens, wenn das Auto noch nicht überhitzt ist, die Klimaanlage anzustellen.