Foodwatch-Studie Lebensmittel-Ampel überzeugt Verbraucher

"Nutri-Score" und "Wegweiser Ernährung" Beiden Kennzeichnungssystemen gemeinsam ist, dass sie aus gesünderen und ungesünderen Inhaltsstoffen des jeweiligen Lebensmittels einen Gesamtpunktwert errechnen.



Der "Nutri-Score" unterteilt sich in fünf farblich markierte Stufen mit den Buchstaben A bis E: Ein dunkelgrünes A steht für gesundheitlich sehr günstig, ein gelbes C für mittelmäßig günstig und ein rotes E für sehr ungünstig. In Frankreich und Belgien wird diese Kennzeichnung bereits genutzt.



Der "Wegweiser Ernährung" vergibt einem Produkt bis zu fünf Sterne, je besser die Bewertung ist. Rechts daneben wird zudem angezeigt, wie hoch der Anteil einzelner ungesunder Inhaltsstoffe pro 100 Gramm ist - bei einem geringen Anteil wird das Feld dunkel eingefärbt. Das Modell hatte das Max Rubner-Institut im Auftrag von Bundesernährungsministerin Julia Klöckner im Frühjahr 2019 entwickelt.