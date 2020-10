Die Prämie beim Kauf eines E-Autos landet in zwei Stufen in den Taschen des Kunden. Den einen Teil zahlt der Staat, den anderen der Autohersteller. Diesen Anteil erhält der Kunde direkt beim Autohändler, erklärt Thomas Peckruhn, Vizepräsident des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK). "Das wird in der Regel gleich vom Kaufpreis abgezogen. Die Prämie wird dann von den Autohäusern beim Hersteller beantragt." Durchschnittlich 3.000 Euro Prämie werden von den Autoherstellern beigesteuert.