Unterhalt Nach Tod des Ex-Partners Erziehungsrente möglich

Nach dem Tod des Ex-Partners drohen geschiedenen Müttern oder Vätern mit kleinen Kindern große finanzielle Probleme. Doch in solchen Fällen, sagt Christian Runzer von der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, kann man eine Erziehungsrente beantragen – auch wenn vielen nicht bekannt sei, "dass auch der Tod eines geschiedenen Ehegatten dazu führen kann, dass man Anspruch auf eine Rentenleistung hat."

Nach dem Tod des geschiedenen Ex-Partners erfüllt die Erziehungsrente, so Christian Runzer, daher einen ganz bestimmten Zweck. Diese Rente diene als Unterhaltsersatz und erlaube es, sich verstärkt um die Erziehung der Kinder zu kümmern.

Die Erziehungsrente basiert übrigens nicht auf den erworbenen Rentenanwartschaften des verstorbenen Ex-Partners, sondern auf denen des überlebenden Elternteils. Ein Rentenanspruch setzt dabei voraus, dass der Antragsteller selbst die Mindestversicherungszeit von fünf Jahren erfüllt hat. Einschließlich Kindererziehungszeiten. Berechnet wird die Erziehungsrente wie eine Erwerbsminderungsrente in voller Höhe, um den Lebensunterhalt abzusichern.

Christian Runzer erklärt: "Der Vorteil ist auch der, dass nicht nur die tatsächlich zurückgelegten Rentenanwartschaften berücksichtigt werden, sondern zusätzlich wird eine sogenannte Zurechnungszeit berücksichtigt. Das heißt, vom Rentenbeginn an bzw. bis zum Erreichen des 64. Lebensjahres und vier Monate derzeit, wird die Versicherte so gestellt, als ob sie Beiträge eingezahlt hat in die Rentenversicherung, obwohl sie es tatsächlich nicht getan hat."