Eine muslimische Grundschülerin aus Sachsen-Anhalt darf vor dem Schwimmunterricht in ihrer Badeankleidung duschen. Das hat das Verwaltungsgericht Halle in einem Eilverfahren entschieden. Die Richter urteilten, die Glaubensfreiheit stehe bereits Kindern zu, auch wenn sie noch von ihren Eltern vertreten würden. Die Glaubensfreiheit überwiege auch in dem Fall, wenn die Haus- und Badeordnung andere Regelungen treffe.



Die Schülerin hatte mit Verweis auf den Koran dargelegt, dass es nach ihrer Glaubensüberzeugung nicht erlaubt sei, sich vor anderen Personen, die nicht zur Familie gehörten, nackt zu zeigen. (AZ: 6 B 243/19 HAL)