Bundessozialgericht Schüler bei Gruppenarbeit außerhalb der Schule gesetzlich versichert

Schüler sind auch bei Gruppenarbeiten außerhalb der Schule durch die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert. Das Bundessozialgericht erklärte in einem Urteil, Voraussetzung für den Schutzstatus sei, dass der Lehrer die Gruppe festgelegt und den Mädchen und Jungen die Projektaufgabe zugewiesen hat.

Mit dem Urteil gewann ein heute 20-Jähriger einen Rechtsstreit mit der Unfallkasse Baden-Württemberg. Er sitzt seit einem Unfall im Rahmen einer schulischen Projektarbeit im Alter von 15 Jahren im Rollstuhl. Er hatte damals im Rahmen des Musikunterrichts als Projektarbeit ein Werbevideo drehen sollen. Drehzeit und Drehort waren von der Lehrerin nicht festgelegt worden, nur der Abgabetermin. Die Schüler konnten den Film auch daheim produzieren. Beim Videodreh nach dem regulären Schulunterricht war der Schüler dann mit seinen Mitschülern in Streit geraten. Auf dem Heimweg rempelte ihn ein anderer Schüler an: Der 15-Jährige stürzte und schlug mit dem Kopf auf. Seitdem ist der junge Mann, der heute eine Behindertenschule besucht, auf den Rollstuhl angewiesen.

Das Bundessozialgericht widersprach nun. Es erklärte, bei von der Schule veranlassten und von Schülergruppen eigenverantwortlich bearbeiteten Projekten finde für jedes Gruppenmitglied "Schule" und damit ein "Schulbesuch" statt. Das gelte für den Ort und zu dem Zeitpunkt, an dem sich die Gruppe zur Durchführung der Projektarbeit trifft.



Im verhandelten Fall sei der Unfall auf einen jugendtypischen Gruppenprozess zurückgegangen, dessen Ursache letztlich in der Zusammenstellung der Gruppe durch die Lehrkraft lag. Solch eine "gruppentypische Gefahr" stehe unter dem Schutz der Unfallversicherung.



Anders sieht das während regulärer Hausaufgaben aus. Das Bundessozialgericht erklärte dazu, diese lägen im Verantwortungsbereich der Eltern. Damit bestehe in diesem Fall kein Unfallschutz.