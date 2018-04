Hartz-IV-Empfänger, die dem Jobcenter vorhandenes Vermögen absichtlich verschweigen, gehen ein hohes Risiko ein. In diesem Fall müssen sie sämtliche bezogene Leistungen zurückzahlen. Das entschied das Bundessozialgericht in Kassel am Mittwoch. (Az: B 4 AS 29/17 R und B 14 AS 15/17 R)