Arbeitgeber können eine betriebliche Hinterbliebenenversorgung verweigern, wenn der Ehepartner ihres früheren Arbeitnehmers deutlich jünger ist. Das entschied das Bundesarbeitsgericht in Erfurt im Fall eines Paares aus Nordrhein-Westfalen. (Az. Bundesarbeitsgericht: 3 AZR 43/17)

Die höchsten deutschen Arbeitsrichter erklärten diese sogenannte Altersabstandsklausel in der betrieblichen Altersversorgung in dieser Höhe für gerechtfertigt. Sie begrenze das finanzielle Risiko des Arbeitgebers bei der Versorgung von Witwen oder Witwern ehemaliger Arbeitnehmer. Die Bundesrichter sahen in der Regelung keinen Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgesetz.