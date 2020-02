Das Oberlandesgericht (OLG) Celle berichtete am Donnerstag von einem Fall , in dem rechtlich nicht die Eltern für den Schaden nach einem Unfall haften – sondern das Kind, das ihn verursacht hat. Das Gericht verurteilte eine Achtjährige dazu, Schadensersatz und Schmerzensgeld an eine verletzte Fußgängerin zu zahlen, die geklagt hatte. Prof. Dr. Stephan Madaus vom Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilprozess- und Insolvenzrecht der Universität Halle-Wittenberg hat sich das Urteil für MDR AKTUELL genauer angeschaut.

Prof. Stephan Madaus von der Uni Halle-Wittenberg warnt vor "Haftungsvermeidungseltern". Bildrechte: Prof. Dr. Stephan Madaus

Prof. Stephan Madaus: Grundsätzlich schließt das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) in der Tat nur Kinder bis sechs Jahren von jeder Haftung für von ihnen verursachte Schäden aus. Seit 2002 sind zudem Kinder bis neun Jahren vor der Haftung für Schäden mit Kraftfahrzeugen im fließenden Verkehr befreit. Alle anderen Minderjährigen müssen für Schäden einstehen, soweit sie in ihrem jeweiligen Alter eine hinreichende Einsichtsfähigkeit haben.



Maßgeblich ist für die Achtjährige in unserem Fall also die Beurteilung ihrer Einsichtsfähigkeit in die Verantwortlichkeit ihres Tuns für Schäden anderer. Das Kind muss im Einzelfall die konkrete Gefahr eines Unfalls erkennen und sein Verhalten entsprechend anpassen können.