Im verhandelten Fall war einem Kraftfahrer aus Rheinland-Pfalz Anfang Juli 2012 ordentlich zum Jahresende gekündigt worden. Bei der Arbeitsagentur meldete er sich allerdings erst Ende Oktober als arbeitssuchend. Die Behörde verhängte daraufhin eine einwöchige Sperrzeit auf das Arbeitslosengeld I - und zwar ab 1. Januar 2013.



Der Kraftfahrer klagte sich vergebens durch alle Instanzen. Er hatte dabei auf die etwas unklaren gesetzlichen Regelungen verwiesen. Er erklärte, dass die Sperrzeit bereits ab dem Zeitpunkt beginne, an der er den Meldefehler begangen hat. Dies wäre in seinem Fall Ende Oktober 2012 gewesen, also der Tag der verspäteten Meldung als arbeitssuchend. Dann hätte er trotzdem ab Januar Arbeitslosengeld erhalten.