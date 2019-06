Darin heißt es, Betriebswege wie die Fahrt von einem Klienten zum nächsten stünden zwar unter Versicherungsschutz. Ein Zwischenstopp bei einem Bäcker unterbreche aber den versicherten Weg. Wer sich einen "Coffee to go" hole, tue dies aus persönlichen Gründen. Es bestehe kein sachlicher Zusammenhang zwischen dem Kaffeeholen und der eigentlichen versicherten Tätigkeit. Die Entscheidung kann beim Bundessozialgericht noch angefochten werden.

Im konkreten Fall wollte sich die Mitarbeiterin eines mobilen Pflegedienstes vor einem Termin einen Kaffee in einer Bäckerei holen, um ihn nach der Arbeit zu trinken. Auf dem Weg zur Bäckerei stürzte sie und verletzte sich am Knie. Die Berufsgenossenschaft erkannte dies nicht als Arbeitsunfall an. Die Frau klagte dagegen, verlor aber in der Vorinstanz. Das Landessozialgericht bestätigte nun dieses Urteil.