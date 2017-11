Urteile der Woche Kein Schadenersatz bei Autounfall durch Schreck wegen Laubbläser

Europäischer Gerichtshof (AZ.: C-306/16)

Die EU-Arbeitsrichtline gilt europaweit und selbstverständlich auch für Deutschland. Bei den Ruhezeiten gibt es in anderen EU-Staaten aber oft deutlich flexiblere Regelungen: Ein portugiesischer Arbeitnehmer klagt über seine Arbeitszeiten in einem Casino. Manchmal arbeite er an sieben aufeinander folgenden Tagen. Spätestens nach sechs Tagen aber stehe ihm ein freier Tag zu. Nach dem Ende seines Arbeitsvertrages fordert er eine Entschädigung und die Vergütung der gearbeiteten Überstunden. Der Europäische Gerichtshof schafft hier jetzt Klarheit:

EuGH: Zwölf Tage Arbeit am Stück sind zulässig Bildrechte: colourbox.com "Arbeitnehmer haben nach sechs Arbeitstagen nicht unbedingt Anspruch auf einen Ruhetag. Zwar schreibt die EU-Arbeitsrichtlinie in einem Zeitraum von sieben Tagen eine Mindestruhezeit von 24 Stunden vor. Diese muss aber nicht spätestens am siebten Tag gewährt werden. So ist es zulässig, am ersten Tag einer Woche die Mindestruhezeit zu gewähren und in der darauffolgenden Woche am letzten Tag. Innerhalb eines Zweiwochen-Zeitraums müssen Arbeitnehmer aber mindestens zwei Tage Ruhezeit erhalten."

Die einzelnen EU-Mitgliedstaaten dürfen aber wie Deutschland zugunsten der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes günstigere Regelungen schaffen.

Oberlandesgericht Oldenburg (Az. 4 UF 106/17)

Renate Reifenbach* ist sich auch mit 42 nicht sicher, wer ihr Vater ist. Ursprünglich war sie davon ausgegangen, dass der Ehemann ihrer Mutter sie gezeugt hat. Doch ein Gentest, zu dem sich der Mann bereit erklärt, ergibt das Gegenteil. Dafür hat der Mann einen Tipp: Ihre Mutter habe vor 43 Jahren eine Affäre gehabt und das könne ihr Vater sein. Frau Reifenbach macht sich auf die Suche nach dem Mann, er ist allerdings bereits verstorben. Ein Familiengericht verpflichtet seine beiden Söhne zu einem Gentest. Denn ein Brief des Verstorbenen an die Mutter legt nahe, dass es sich um den Vater handeln könnte. Doch die beiden Männer wollen nicht wissen, ob sie noch eine Halbschwester haben. Am Oberlandesgericht Oldenburg entschied man so:

Ein Gentest im Labor Bildrechte: colourbox.com "Kinder haben ein Recht zu erfahren, von wem sie abstammen. Im vorliegenden Fall spricht einiges dafür, dass der Verstorbene tatsächlich der Vater ist. Die Klärung der Abstammung steht hier über dem Interesse der leiblichen Kinder, mit der Sache nicht behelligt zu werden. Denn die beiden Brüder müssen nur einen geringen Eingriff dulden, der keine erhebliche Zeit in Anspruch nimmt. Das Wissen der Klägerin um die eigene Herkunft ist hingegen von zentraler Bedeutung für das Verständnis und die Entfaltung ihrer eigenen Individualität."

Inzwischen haben die beiden Brüder dem Gentest zugestimmt.

Landgericht Nürnberg-Fürth (Az.: O 6465/15)

Ein Arbeiter beseitigt frisch gefallenes Laub. Bildrechte: dpa Ein Angestellter der Stadt reinigt einen Gehweg vom Herbstlaub und zwar mit einem Laubbläser. Familie Farbenrausch fährt mit ihrem Auto direkt an ihm vorbei. Der Fahrer erschrickt heftig wegen der plötzlichen Laubwolke, er verreißt das Lenkrad und prallt gegen ein geparktes Auto. Das Ehepaar verlangt nun von der Stadt 4.364 Euro für den entstandenen Schaden. Das Landgericht Nürnberg-Fürth wies die Klage ab:

"Die Kläger konnten nicht ausreichend nachweisen, dass allein das vom Gerät aufgewirbelte Laub zum Autounfall geführt hat. Allerdings hat die Stadt ihre Verkehrssicherungspflicht verletzt: Um Gefahren für Dritte möglichst gering zu halten, hätten die Reinigungskräfte Schilder oder Warntafeln aufstellen müssen, bevor sie mit der Gehweg-Reinigung beginnen."

Das Paar muss den Schaden dennoch aus eigener Tasche zahlen.

* Alle Namen wurden von der Redaktion geändert.