Urteile der Woche Wer haftet bei Steinschlag auf der Autobahn?

Als Krankenschwester ist Melanie Melzer* dazu verpflichtet, eine bestimmte Dienstkleidung zu tragen. So will es ihr Arbeitgeber. Sie zieht sich deshalb vor und nach ihren Diensten um. Für diese Zeit erhält die Angestellte allerdings keinen Lohn. Das sieht Melanie Melzer nicht ein und macht eine einfache Rechnung auf. An 100 Tagen hat sie rund 12 Minuten für Umziehen und Handdesinfektion aufgewendet. Dafür fordert sie nun rund 460 Euro von der Klinik. Doch dort lehnt man ab. Die Krankenschwester klagt schließlich vor dem Bundesarbeitsgericht in Erfurt - mit Erfolg.



"Bei der Bekleidung von Pflegekräften handelt es sich in der Regel um auffällige Dienstkleidung, anhand der sich auf die berufliche Tätigkeit des Trägers schließen lässt. Es ist Arbeitnehmern deshalb nicht zuzumuten, diese bereits vor Dienstbeginn zu tragen. Schreibt der Arbeitgeber also solch auffällige Dienstkleidung vor, gilt das Umkleiden als vergütungspflichtige Arbeit. Das gilt allerdings nicht für die Händedesinfektion, die im Rahmen der täglichen Arbeitszeit vorzunehmen ist."



Das Landesarbeitsgericht Hannover muss nun noch prüfen, ob tarifliche Bestimmungen eine Vergütung der Umkleidezeit ausschließen.