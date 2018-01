Verwaltungsgericht Trier (Az. 7 K 11815/17.TR)

Bei Blechschaden zahlt die Versicherung. Bildrechte: IMAGO Karsten Klein* ist Beamter und nutzt sein privates Fahrzeug gelegentlich auch für dienstliche Zwecke. Bei einer solchen Dienstfahrt stellt der Mann sein Fahrzeug auf einem Parkplatz ab. Um seine Aktentasche zu holen geht er zur Beifahrertür und öffnet diese. Die Tür wird von einer Sturmböe aufgerissen und schlägt gegen das nebenstehende Auto. Der so entstandene Schaden wird von der Kfz-Haftpflichtversicherung des Beamten beglichen. Dadurch steigen auch die Versicherungsbeiträge von Karsten Klein. In den kommenden fünf Jahren muss er beinahe 600 Euro mehr zahlen. Er fordert von seinem Dienstherren Schadenersatz. Doch dort lehnt man ab. Also klagt der Beamte am Verwaltungsgericht Trier - ohne Erfolg.

„Die beamtenrechtlichen Regelungen sehen einen Schadenersatz nur dann vor, wenn Gegenstände des Beamten beschädigt werden. Bei der Höherstufung der Kfz-Haftpflichtversicherung liegt allerding ein allgemeiner Vermögensschaden vor - ausgelöst durch die Schadensregulierung. Das Risiko eines solchen Unfalls wird ohnehin schon durch die Wegstreckenentschädigung von 35 Cent je Kilometer abgedeckt."

Der Beamte muss die Höherstufung der Kfz-Versicherung also hinnehmen und selbst zahlen.

Sozialgericht Aachen (Az. S 6 U 135/16)

Beim Bowling verletzt: Zahlt die Berufsgenossenschaft? Bildrechte: IMAGO Markus Marek* wird von seinem Arbeitgeber auf Dienstreise geschickt. Mehrere Tage lang nimmt er an einer Weiterbildung eines neuen Partnerunternehmens teil, bei dem er die Kollegen besser kennen lernen soll. Ein Programmpunkt ist ein Bowling-Turnier, an dem auch Markus Marek teilnimmt. Beim Spiel rutscht der junge Mann aus und renkt sich dabei die Schulter aus. Er muss ärztlich behandelt werden und fällt für einige Wochen aus. Die Berufsgenossenschaft lehnt es allerdings ab, den Sturz als Arbeitsunfall anzuerkennen. Schließlich hätte sich der Mitarbeiter beim Bowling privaten Belangen gewidmet. Dagegen klagt der Mann am Sozialgericht Aachen:

"Dem Kläger wurde von seinem Arbeitgeber eine Teilnahme an der Weiterbildung vorgeschrieben. Das Bowling-Turnier war fester Programmpunkt der Veranstaltung, bei dem sich die Mitarbeiter der Partnerunternehmen besser kennen lernen sollten. Beide Betriebe erhofften sich davon zu profitieren. Der Kläger hat mit seiner Teilnahme am Turnier folglich eine Nebenpflicht aus dem Arbeitsverhältnis erfüllt. Weil dieser betriebliche Zweck im Vordergrund steht, muss die Betriebsgenossenschaft zahlen."

Bundesfinanzhof München (Az. III R 19/16)

Wie lange hat man Kindergeldanspruch bei einer Ausbildung? Bildrechte: imago/Eibner Die Tochter von Lea Leander* macht eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. Die Ausbildung dauert - so will es das Gesetz - insgesamt drei Jahre. Während dieser Zeit haben die Eltern der Auszubildenden einen Kindergeldanspruch. Als die Tochter bereits einen Monat vor Ablauf dieser drei Jahre ihre Abschlussnoten erfährt, stellt die Familienkasse die Kindergeldzahlung sofort ein. Schließlich sei - so die Begründung - die Ausbildung ja beendet. Dagegen klagt Lea Leander und fordert auch für den Folgemonat noch Kindergeld. Die Richter am Bundesfinanzhof gaben der Mutter Recht:

"Der Kindergeldanspruch aufgrund einer Berufsausbildung endet nicht bereits mit Bekanntgabe der abschließenden Prüfungsergebnisse. Die Ausbildungsdauer ist im vorliegenden Fall gesetzlich festgelegt. Die Rechtsvorschrift sieht für Heilerziehungspfleger eine Ausbildungszeit von drei Jahren vor. Bis zu Ablauf dieser Zeit muss deshalb Kindergeld gezahlt werden."

Ob das Urteil auch für die tarifliche Festlegung einer Ausbildungsdauer gilt, liesen die Finanzrichter offen.