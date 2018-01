Reiseveranstalter können Reiseprogramm nicht immer ändern

Es ist egal, wie die Überschrift lautet. "Entscheidend ist nur, dass es auf einem ernstlichen Testierwillen beruht", sagt das Gericht. Bildrechte: IMAGO

Die verstorbene Walfriede Walzke* hat in ihrem Testament bestimmt, dass sie nach ihrem Tod ihren beiden Schwestern das Elternhaus je zur Hälfte überträgt. In zwei weiteren Vollmachten hinterlässt sie ihrer Nichte - also der Tochter einer der beiden Schwestern - das Bargeld und den Bausparvertrag. Immerhin rund 63.000 Euro. Doch nur eine der beiden Schwestern - die Mutter der Nichte - erkennt das Vermächtnis an. Die andere lehnt es ab, die etwa 31.500 Euro auszuzahlen. Die Verfügungen gehörten nicht zum Testament und seien nur mit der Überschrift "Vollmacht" versehen.



Am Oberlandesgericht Hamm sah man das anders: "Auch die mit 'Vollmacht' überschriebenen Schriftstücke stellen rechtswirksam errichtete privatschriftliche Testamente dar. Sie sind von der Erblasserin eigenhändig ge- und unterschrieben worden und erfüllen so die formalen gesetzlichen Anforderungen an ein privatschriftliches Testament. Es ist nicht erforderlich, dass das Schriftstück tatsächlich den Titel 'Testament' oder 'Mein letzter Wille' trägt. Entscheidend ist nur, dass es auf einem ernstlichen Testierwillen beruht." Auch die andere Schwester muss das Geld auszahlen.