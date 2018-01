Auf die Straße zu gehen, um zu prüfen, ob sie glatt ist, gehört nicht zum Arbeitsweg, meint das Gericht. Bildrechte: IMAGO

Bereits am Abend hört Werner Wehrmann* von einer Glatteiswarnung für den kommenden Tag. Am nächsten Morgen legt der Mann seine Tasche ins Auto und geht erst einmal auf die Straße, um zu prüfen, ob diese bereits gestreut ist. Auf dem Rückweg zum Auto knickt Werner Wehrmann um und stürzt. Der Mann bricht sich dabei den rechten Unterarm.



Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz lehnt eine Entschädigung als Wegeunfall jedoch ab. Man erklärt, dass der Weg vom Auto auf die Straße und zurück den regulären Arbeitsweg unterbrochen habe.



Das sahen auch die Richter am Bundessozialgericht Kassel so: "Bei der Prüfung der Fahrbahnverhältnisse handelt es sich lediglich um eine Vorbereitungshandlung zum versicherten Arbeitsweg. Diese Handlungen sind aber nur dann versichert, wenn eine rechtliche Pflicht dazu besteht oder ein Hindernis beseitigt werden muss, um den Arbeitsweg fortzusetzen. Diese Kriterien waren im vorliegenden Fall nicht gegeben. Der versicherte Weg zur Arbeit wurde bereits unterbrochen, indem der Kläger die Straße betreten hat."