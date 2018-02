Falk Fahrig* wohnte lange Zeit gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin in einer Mietwohnung. Die junge Frau war ursprüngliche Mieterin. Nun aber ist sie nach einer schweren Krankheit gestorben und Herr Fahrig möchte in den Mietvertrag eintreten. Doch der Vermieter spielt nicht mit: Er kündigt dem jungen Mann in der Ausbildung das Mietverhältnis. Er verweist auf dessen niedriges Ausbildungsgehalt, von dem die Miete - das sind immerhin 715 Euro pro Monat - niemals gezahlt werden könne. Doch Herr Fahrig fühlt sich ungerecht behandelt. Er habe die Miete immer pünktlich überwiesen. Woher das Geld komme, habe den Vermieter nicht zu interessieren. Am Bundesgerichtshof sah man das letztlich genauso: "Auch bei einer drohenden finanziellen Leistungsunfähigkeit des Nachmieters gelten für eine außerordentliche Kündigung hohe Hürden. Nur in besonderen Ausnahmefällen ist es zumutbar, dass der neue Mieter das Mietverhältnis nicht fortsetzen darf. Das gilt nur dann, wenn es konkrete Anhaltspunkte und objektive Umstände gibt, die den zuverlässigen Schluss zulassen, dass fällige Mietzahlungen in Zukunft ausbleiben werden." Das zuständige Landgericht muss nun neu über den Fall entscheiden.

Besonders in Städten sind Bäume wichtiger als Autos. Bildrechte: IMAGO

Verena Wehrke* parkt ihr Auto in einer Straße, die an das Nachbargrundstück angrenzt. Auf diesem Grundstück wächst ein Walnussbaum, der dem Nachbarn gehört. Da es Herbst ist, trägt der Baum reife Früchte, die leicht herunterfallen. Die ausladenden Äste des Baumes ragen anderthalb Meter in die Straße hinein. Als Frau Wehrke am nächsten Morgen zu ihrem durchaus teuren Wagen zurückkehrt, traut sie ihren Augen nicht: Etliche Walnüsse sind herabgefallen und haben hässliche Dellen auf dem Autodach hinterlassen. Sie verlangt vom Nachbarn 3.000 Euro Schadenersatz.



Die Richter am Amtsgericht Frankfurt am Main sahen das Ganze so: "Im Interesse der Allgemeinheit ist es wünschenswert, dass in Städten Nussbäume vorhanden sind. Ein Verkehrsteilnehmer muss im Herbst damit rechnen, dass Walnussbäume ihre Nüsse verlieren. Um eine Gefährdung durch herabfallende Früchte gänzlich auszuschließen, bliebe nur die Möglichkeit, Früchte tragende Bäume ganz zurückzuschneiden oder mit Fangnetzen zu umhüllen. Das ist jedoch unzumutbar und in Städten auch nicht wünschenswert." Der Autofahrer trägt also das Risiko, wenn er unter dem Nussbaum parkt.