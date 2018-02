Bundesgerichtshof (Az. VIII ZR 148/17) Das Ehepaar Ullrich* ist schockiert. Auf der jährlichen Stromabrechnung fordert der Energieversorger eine Nachzahlung über 9.000 Euro. Das kann nicht sein, denken die Ullrichs. Es wäre schließlich der zehnfache Verbrauch des Vorjahres. Das Ehepaar widerspricht der Stromrechnung mit dem Verweis darauf, dass man 32.000 Kilowattstunden gar nicht hätte verbrauchen können. Der Energieversorger bleibt dennoch bei der Forderung. Ein Gutachter hätte den Stromzähler überprüft und keine Funktionseinschränkung festgestellt. Der Streit wird juristisch ausgetragen, bis zur höchsten Instanz. Die Bundesrichter urteilten schließlich so: "Es besteht die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers. Die Kunden haben damit laut Stromgrundversorgungsverordnung das Recht, die Zahlung zunächst zu verweigern. Dann muss der Versorger den tatsächlichen Bezug der in Rechnung gestellten Menge beweisen. Weil der Versorger keinen tauglichen Beweis erbringen konnte und der Zähler zudem vernichtet wurde, muss die außergewöhnlich hohe Rechnung nicht bezahlt werden."

Bildrechte: IMAGO

Verwaltungsgericht Gießen (Az. 6 K 4419/16)



Wenige Monate, nachdem sich Manfred Mann* ein neues Wohnmobil gekauft hat, wird an seinem Wohnort eine Umweltzone eingerichtet. Sein neues Fahrzeug erfüllt jedoch nicht die Voraussetzungen der Schadstoffgruppe 4, die für eine Einfahrt in die Umweltzone mindestens erforderlich ist. Auch eine technische Umrüstung des Wohnmobils ist nicht möglich. Manfred Mann fühlt sich von der Umweltzone überrascht und ist nicht in der Lage, ein anderes Fahrzeug zu kaufen. Er beantragt deshalb eine Ausnahmegenehmigung für die Einfahrt in die Umweltzone. Weil ihm diese verweigert wird, landet der Fall schließlich vor dem Verwaltungsgericht Gießen. Die Richter urteilten wie folgt:



"Zwar wurde die Umweltzone erst nach dem Kauf des Wohnmobils errichtet, allerdings wurde diese Maßnahme schon seit Jahren im Wohnort des Klägers diskutiert. Folglich kann nicht von einer überraschenden Entscheidung die Rede sein. Darüber hinaus ist dem Kläger der Erwerb eines Ersatzfahrzeuges zumutbar, da sein Einkommen über der Pfändungsfreigrenze liegt. Es werden also keine Voraussetzungen erfüllt, die einen Bestandsschutz des Wohnmobiles rechtfertigen würden."