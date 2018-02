Hartz-IV-Nachzahlungen dürfen nicht gepfändet werden

Sabine Sarske* ist alleinerziehende Mutter von zwei minderjährigen Kindern. Sie ist hoch verschuldet, auch deshalb, weil sie in den Monaten März bis November zu wenig Hartz-IV-Leistungen erhalten hat. Nun allerdings bekommt sie vom Jobcenter eine Nachzahlung von fast 5.600 Euro. Als die Nachzahlung auf ihr Pfändungsschutzkonto eingeht, fordert der Gläubiger das gesamte Geld. Er argumentiert, es könne gepfändet werden, da das Existenzminimum der Frau zum gegenwärtigen Zeitpunkt gedeckt sei. Nein, sagte der Bundesgerichtshof: "Grundsätzlich muss der Nachzahlungsbetrag auf die Monate März bis November aufgeteilt werden, in denen sie das Geld hätte erhalten müssen.

Die Mutter darf das nachgezahlte Geld also behalten.

Familie Eigenbrodt* erhält einen unangenehmen Brief vom Vermieter. Er kündigt der Familie wegen Eigenbedarfs. Bis zum einem bestimmten Zeitpunkt müsse die gemietete Wohnung im Haus des Vermieters geräumt werden. Als Grund gibt er an, dass die Räumlichkeiten künftig von ihm selbst oder einem nahen Angehörigen genutzt werden sollen. Wörtlich schreibt er: Er benötige das gesamte Haus für sich, seine Kinder und seine Mutter. Allerdings schreibt er nicht, inwieweit sich seine Wohn- und Arbeitssituation oder die seiner Verwandten verbessern würde. Ist das ausreichend für eine Kündigung? Nein, sagt das Amtsgericht Düsseldorf:

Was geht bei einer Eigenbedarfsklage und was nicht? Bildrechte: Colourbox.de

"Dem Mieter muss zum frühestmöglichen Zeitpunkt Klarheit über seine Rechtsposition verschafft werden. Dadurch ist er in der Lage, rechtzeitig alles Erforderliche zur Wahrung seiner Interessen zu veranlassen. Diesem Zweck kommt die Kündigung aber nur nach, wenn sie konkret ist. Bei einer Kündigung wegen Eigenbedarfs gehören dazu grundsätzlich konkrete Angaben zur Person, für die der Wohnraum benötigt wird. Außerdem muss dargelegt werden, welches Interesse diese Person an der Erlangung der Wohnung hat."

Kann lautes Kinderschreien bleibenden Tinnitus auslösen? Bildrechte: IMAGO

Waltraud Walzke ist Erzieherin ist in einem heilpädagogischen Kinderheim. Seit langem leidet sie unter Tinnitus, einer Art Klingeln der Ohren. Dabei nimmt sie Geräusche wahr, die sich keiner äußeren Schallquelle zuordnen lassen. Sie führt das Ganze darauf zurück, dass ihr zuvor ein Kind ins Ohr geschrien hat. Nun möchte sie dafür eine Entschädigung von der gesetzlichen Unfallversicherung. Die Unfallkasse lehnt aber ab. Menschliche Schreie erreichten, selbst in unmittelbarer Nähe des Ohres, keine Schallpegel, die dauerhafte Hörstörungen oder ein bleibendes Ohrgeräusch verursachen könnten. Das Sozialgericht Dortmund schloss sich an.