Urteile der Woche Passagiere müssen verspätete Umsteigeflüge nicht akzeptieren

Familie Palmenwind* hat einen Flug von Ibiza nach Düsseldorf gebucht. Allerdings handelt es sich um einen Umsteigeflug: Eine Maschine von Air Nostrum fliegt zunächst nach Mallorca. Von dort geht dann der Flieger einer deutschen Fluggesellschaft nach Düsseldorf. Doch die erste Maschine hebt nicht rechtzeitig ab. Deshalb verpasst die Familie den Anschlussflug und erreicht ihren Heimatort erst dreizehn Stunden später. Kann die Familie nun in Deutschland klagen – obwohl die erste Maschine der spanischen Airline für die Verspätung verantwortlich ist? Ja, sagte letztlich der Europäische Gerichtshof: "Kunden können die Ausgleichszahlungen wegen der Flugverspätung auf Umsteigeflügen wahlweise am Abflugs- oder Ankunftsort geltend machen. Das gilt für den Fall, dass die verschiedenen Flüge für eine Reise einheitlich gebucht wurden. Außerdem muss die große Verspätung bei Ankunft am Endziel auf eine Störung zurückzuführen sein, die sich auf der ersten Teilstrecke ereignet hat."

Wer mit seinem Auto unverschuldet in einen unfall verwickelt wird, hat nicht in jedem Fall Anrecht auf einen Mietwagen, hat das Oberlandesgericht Hamm entschieden. Bildrechte: IMAGO

Werner Wersicke* ist mit seinem Auto unschuldig in einen Unfall verwickelt worden. An seinem Toyota Yaris ist ein Schaden von 4.300 Euro entstanden. Der Wiederbeschaffungswert des Autos beträgt allerdings nur 3.900 Euro. Zwar darf der Wagen in diesem Fall repariert werden – weil der Schaden weniger als 30 Prozent darüber liegt. Wie aber verhält es sich mit dem Leihwagen? Für den werden über 1.200 Euro fällig, die die gegnerische Haftpflichtversicherung bezahlen muss. Zieht man die Fahrten zur Werkstatt ab, dann ist Herr Wersicke pro Tag aber gerade einmal 16 Kilometer weit gefahren. Für diese kurze Strecke seien die Mietwagenkosten unangemessen hoch, sagten die Richter am Oberlandesgericht Hamm:



"Der geschädigte Fahrer kann sich nicht in jedem Fall einen Mietwagen nehmen. Bei einer erwarteten Fahrleistung unter 20 Kilometer pro Tag sind auch Taxifahrten zumutbar. Außerdem müssen sich Autofahrer bei Mietwagenkosten besonders dann zurückhalten, wenn die Reparaturkosten über dem Gebrauchtwert ihres beschädigten Autos liegen."