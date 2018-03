Kein Recht auf weibliche Ansprache in Formularen

Hildegard Hilmer* engagiert sich seit Jahren für Frauenrechte. Besonders stört sie sich daran, dass in Formularen häufig nur Männer angesprochen werden. Bei ihrer Sparkasse etwa ist nur von "Kunde", "Kontoinhaber" oder "Sparer" die Rede. All das würde die betagte Dame gern auch in weiblicher Form lesen. Trotz mehrerer Beschwerden reagiert ihre Bank nicht. Also klagt Hildegard Hilmer mit der Begründung, dass es ihr Recht sei, als Frau in Sprache und Schrift erkennbar zu sein.

Das sahen die Richter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe nicht so: "Banken und Sparkassen müssen Frauen in ihren Formularen nicht in der weiblichen Form ansprechen. Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch und -verständnis kann das generische Maskulinum auch Personen umfassen, deren natürliches Geschlecht nicht männlich ist. Eine Geringschätzung kommt dadurch nicht zum Ausdruck. Die männliche Formularsprache verstößt weder gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, noch gegen Artikel 3 des Grundgesetzes, nach dem Mann und Frau gleichberechtigt sind." Die 80-Jährige Frau will weiterklagen - notfalls bis zum Europäischen Gerichtshof.