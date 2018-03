Urteile der Woche Muslimische Beschneidungsfeier am Karfreitag verboten

Wiegald Wiesmann* hat während seiner Arbeitszeit einen Termin beim Orthopäden. Der fällt genau in seine Mittagspause. Deshalb muss keine wertvolle Arbeitszeit geopfert werden. Allerdings gerät Herr Wiesmann auf dem Rückweg zu seinem Betrieb in einen Verkehrsunfall. Dabei wird er verletzt und nun ist die Frage: Handelt es sich um einen Arbeitsunfall? Am Sozialgericht Dortmund sagte man Nein:

Auch ein Wegeunfall liegt übrigens nicht vor. Hierfür hätte sich der Arbeitnehmer mindestens zwei Stunden in der Arztpraxis aufhalten müssen, was jedoch nicht der Fall war.

Dürfen Angehörige nichtchristlicher Religionsgruppen an stillen Tagen feiern? Bildrechte: IMAGO

Der Karfreitag zählt in Deutschland zu den stillen Feiertagen. Weil er dem Gedenken an die Kreuzigung und den Tod Jesu Christi gewidmet ist, gelten für ihn besondere Beschränkungen für Veranstaltungen und Feste - ebenso wie für den Volkstrauertag, Allerheiligen und den Totensonntag. Aber gelten diese Vorschriften auch für andere Religionsgruppen? Vor allem dann, wenn es sich um nicht öffentliche Veranstaltungen handelt? Eine muslimische Familie möchte am Karfreitag eine Beschneidungsfeier in einer Gaststätte veranstalten. Dazu werden hunderte Gäste geladen, es soll laute Musik geben und auch getanzt werden. Das Verwaltungsgericht Köln untersagte die Feier: