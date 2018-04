Ulf Ulbricht* arbeitet als Mechaniker in einer Autowerkstatt. Während seiner Arbeitszeit sucht er den Toilettenraum auf, um seine Notdurft zu verrichten. Vor den Waschbecken rutscht der Machaniker auf seifigem Boden aus und schlägt mit dem Kopf gegen das Waschbecken. Er erleidet eine Gehirnerschütterung und muss für vier Tage in das Krankenhaus. Die Berufsgenossenschaft lehnt eine Anerkennung als Arbeitsunfall allerdings ab. Dort erklärt man, dass der Toilettenbesuch privater Natur sei. Ulf Ulbricht hält dagegen; der seifige Boden liege im Verantwortungsbereich der Firma. Vor dem Sozialgericht Heilbronn urteilten die Richter wie folgt:

"Zum Zeitpunkt des Sturzes hat der Kläger keine Handlung verrichtet, die der unfallversicherten Tätigkeit als Mechaniker zuzurechnen ist. Zwar besteht Versicherungsschutz auf dem Weg zu und von einer Toilette, die Notdurft selbst dient aber dem eigenen Interesse. Aufenthalte in einer betrieblichen Toilettenanlage sind deshalb grundsätzlich nicht unfallversichert. Darüber hinaus können die Fliesen in öffentlichen und privaten Toilettenräumen nass und seifig sein. Daher ist im vorliegenden Fall auch keine besondere betriebliche Gefahr festzustellen."

Der Kläger will in Berufung gehen.

Lisa Lindner* studiert bereits im 14. Semester Medien- und Kulturwissenschaften. Besonders stolz ist die junge Frau, dass sie ihr Studium weitestgehend selbst finanziert. Dafür arbeitet sie teilweise in drei Nebenjobs. Kurz bevor Lisa Lindner ins neue Semester kommt, erhält sie einen Brief ihrer Universität. Sie wird darauf hingewiesen, dass sie die Regelstudienzeit um vier Semester überschritten hätte. Deshalb müsse sie nun Langzeitstudiengebühren zahlen - pro Semester 500 Euro. Dagegen klagt die Frau. Sie führt an, dass ihr wegen der vielen Nebenjobs kein Vollzeitstudium möglich war. Der Fall landet schließlich vor dem Verwaltungsgericht in Halle:

Der Kinderwunsch von Martina Maurer* ist sehr groß. Weil sie in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt, will sie sich künstlich befruchten lassen. Zwei Kinder will sie auf diesem Wege bekommen. Wichtig ist ihr - und so wird es vertraglich festgehalten - dass die Samen vom gleichen anonymen Spender kommen. Beide Befruchtungen klappen und Martina Maurer bringt schließlich eine Tochter und später einen Sohn zur Welt. Wie sich herausstellt, haben beide Kinder eine unterschiedliche Blutgruppe und sind nur Halbgeschwister. Martina Maurer stürzt das in eine Depression. Sie gibt an, dass sie unter Schuldgefühlen leide, weil die Kinder eben nur Halbgeschwister seien. Vor dem Oberlandesgericht Hamm klagt sie auf Schmerzensgeld: