Besuch eines Wirtshauses bei der Kur ist Privatsache

Renate Regensbach* ist konfessionslos, bewirbt sich aber bei einem kirchlichen Träger für eine Stelle. Der hat in seiner Anzeige allerdings die Kirchenmitgliedschaft zur Bedingung gemacht. Als Körperschaft öffentlichen Rechts darf eine Kirche für die Arbeit in ihrem eigenen Bereich eigene Regeln definieren. Für sie gelten damit auch Teile des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes nicht, wonach Bewerber wegen ihrer Religionszugehörigkeit nicht benachteiligt werden dürfen. Heißt im Klartext: Die Kirche darf auf eine Mitgliedschaft bestehen. Doch gilt das auch für eine Arbeit, bei der dies überhaupt nicht zwingend erforderlich ist? Nein, sagte der Europäische Gerichtshof:

" Kirchliche Arbeitgeber dürfen von ihren Bewerbern nicht pauschal und unbegründet die Kirchenmitgliedschaft verlangen. Vielmehr müssen solche Anforderungen an einen Bewerber objektiv geboten sein. Es muss ein direkter Zusammenhang zwischen der Konfession und der fraglichen Tätigkeit bestehen. Zudem muss ein Gericht überprüfen können, ob die Voraussetzung der Kirchenmitgliedschaft wesentlich, rechtmäßig und gerechtfertigt ist."

Das Bundesarbeitsgericht entscheidet nun in dieser Sache neu.

Wann ist eine Kündigung für langjährige Angestellte rechtens? Bildrechte: Colourbox.de

Nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst können Beschäftigte nicht ordentlich gekündigt werden, wenn sie 15 Jahre oder länger bei einem Arbeitgeber beschäftigt waren und mindestens das 40. Lebensjahr erreicht haben. Nur aus wichtigen Gründen ist die fristlose Kündigung dann noch möglich. Sandra Sandmann* ist genau in dieser Lage als Verwaltungsangestellte im öffentlichen Dienst. Sie hat allerdings mehrfach ihre Stelle gewechselt, zuletzt im Jahr 2015, war also bei unterschiedlichen Kommunen in ganz Deutschland. Als der Arbeitgeber ihr ordentlich kündigt, hält die Verwaltungsangestellte dies für unwirksam. Beim Bundesarbeitsgericht sah man das jedoch anders: