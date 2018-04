Bundessozialgericht (AZ: B 14 AS 29/17 R)

Bei Anträgen auf Hartz-IV-Leistungen geht es immer auch um eventuell vorhandenes Vermögen. Was passiert, wenn es verschwiegen wird? Ein Bezieher erhält jahrelang das Arbeitslosengeld II. Dem Jobcenter verschweigt er aber sein Vermögen von 19.200 Euro. Als die Behörde davon erfährt, hebt sie sämtliche Hartz-IV-Bescheide auf und fordert das gezahlte Arbeitslosengeld II komplett zurück. Gezahlt werden müssen damit 31.000 Euro. Also deutlich mehr, als der Mann zuvor an Vermögen verschwiegen hat. Er hält dies für ungerecht und nicht mit dem Gesetz vereinbar.

Beim Antrag auf Arbeitslosengeld muss das gesamte Vermögen angegeben werden. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa Am Bundessozialgericht war man anderer Ansicht: "Mit jedem neuen Hartz-IV-Antrag hat der Kläger wegen des verschwiegenen Vermögens zu Unrecht Arbeitslosengeld II erhalten. Nach dem Gesetz müssen die Hilfeleistungen in einem solchen Fall zwingend zurückgefordert werden. Dies gilt selbst dann, wenn sie in der Gesamtsumme viel größer sind als das verschwiegene Vermögen. Dass der Kläger nun überschuldet ist, ist kein Grund, von der Erstattung abzusehen."



Auch Härtefallgründe gibt es hier im Gesetz nicht. Das Geld muss zurückgezahlt werden.

Bundessozialgericht (Az: B 1 KR 10/17 R)

Susanne Sulzke* leidet an sogenannten Lipödemen, also schmerzhaften Fettablagerungen an den Beinen, Armen oder Hüften. Sie entstehen, weil der Körper das Fett nicht richtig verteilt. Eine erfolgreiche Behandlung ist mit den bislang zugelassenen Methoden oft nicht möglich. Deshalb beantragt sie bei ihrer Krankenkasse eine sogenannte Liposuktion – das Absaugen dieser Fettablagerungen. Doch die Krankenkasse lehnt ab. Frau Sulzke lässt die OP auf eigene Kosten vornehmen und fordert nun von der Kasse 11.364 Euro. Doch das Geld erhält sie nicht.

Am Bundessozialgericht begründete man letztlich so: "Die Methode entspricht nicht den Anforderungen für Qualität und Wirtschaftlichkeit der gesetzlichen Krankenversicherung. Denn ihre dauerhafte Wirksamkeit ist nicht ausreichend gesichert. Dies ist aber im Interesse des Patientenschutzes und des effektiven Einsatzes der Mittel der Beitragszahler zu gewährleisten. Zwar wird derzeit geprüft, ob es sich um eine sichere Behandlungsalternative handelt. Das ist aber für eine Kostenerstattungspflicht der Kassen nicht ausreichend."

Landgericht Magdeburg (AZ: 10 O 984/17)

Radwege sind in Städten oft in einem schlechtem Zustand. Baumwurzeln und Risse in der Fahrbahn können schnell zu einer Sturzfalle für Radfahrer werden. Werner Wehrmann* ist unterwegs auf einem solchen Radweg – insgesamt hat er eine 30 Kilometer lange Radtour hinter sich. Kurz vor dem Ende stürzt er schwer. An der Unfallstelle ist der Teerbelag des Weges aufgewölbt, es gibt Kuhlen und lange Risse. Der 80-jährige Fahrradfahrer fordert nun 3.500 Euro Schmerzensgeld und 400 Euro Schadensersatz für sein beschädigtes Fahrrad und die Brille.

Radfahrer müssen ihr Fahrverhalten an den Zustand der Fahrbahn anpassen. Gemeinden müssen allerdings vor Gefahren warnen, entschied das Landgericht Magdeburg. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Am Landgericht Magdeburg entschied man wie folgt: "Gemeinden sind verpflichtet Gefahren auszuräumen oder vor ihnen zu warnen, wenn die Betroffenen sie nicht rechtzeitig selbst erkennen können. Der Radweg war hier zwar tatsächlich in einem unfallträchtigen Zustand. Der Fahrradfahrer hat seinen Unfall aber selbst verschuldet. Denn wie Fotos von der Unfallstelle ergaben, war der schlechte Zustand des Radwegs schon von weitem gut erkennbar. Der Kläger hätte sein Fahrverhalten darauf einstellen können und müssen." Kein Schadenersatz für den Radfahrer.