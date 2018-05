An der Beseitigung von Schäden müssen sich alle finanziell beteiligen. Bildrechte: colourbox.com

Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befindet sich der Kiosk von Lotte Loth*. Der Dame gehören die Räumlichkeiten, und sie ärgert sich, dass die Wände in ihrem Geschäft immer feuchter werden. Der Putz bröckelt von der Wand und Elektroinstallationen beginnen zu rosten. Laut eines Gutachtens fehlt in den Grundmauern eine Horizontalsperre. Lotte Loth wendet sich deshalb an die anderen Hauseigentümer und fordert sie auf, die Schäden zu beseitigen und eine Feuchtigkeitssperre einzubauen. Doch die anderen Eigentümer lehnen die 300.000 Euro teure Sanierung ab. Die Miteigentümerin müsse in einem über 100 Jahre alten Haus eben mit Feuchtigkeit in den Grundmauern rechnen. Die Kioskbesitzerin klagt die Sanierung schließlich ein. Am Bundesgerichthof urteile man wie folgt: