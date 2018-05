Nur weil ein einzelnes Unternehmen keinen Auftrag mehr erteilt, darf eine Leiharbeitsfirma niemanden entlassen. Bildrechte: IMAGO

Andrea Angermann* arbeitet bei einer Zeitarbeitsfirma als Kassiererin in Teilzeit. Eines Tages will sie der Kunde der Firma, ein Einzelhandelsunternehmen, vorübergehend nicht mehr einsetzen. Die Zeitarbeitsfirma kündigt ihr daraufhin betriebsbedingt aufgrund fehlender Beschäftigungsmöglichkeiten. Allerdings wird ihr in Aussicht gestellt, sie drei Monate später erneut einzustellen. Ist diese Vorgehensweise gerechtfertigt?



Nein, sagte man am Arbeitsgericht Mönchengladbach: "Eine Leiharbeitsfirma kann einem Arbeitnehmer nicht ohne Weiteres kündigen, nur weil sie für ihn vorübergehend keine Einsatzmöglichkeit mehr hat. Das Zeitarbeitsunternehmen hat nicht dargelegt, dass es die Frau für einen ausreichend langen Zeitraum nicht mehr beschäftigen kann."



Weiter begründete das Gericht: "Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz soll ja gerade dafür sorgen, dass ein Leiharbeitnehmer nicht nur bei einem Arbeitgeber Aufgaben erledigt. Vor diesem Hintergrund würde das Kündigungsschutzgesetz praktisch aufgehoben, wenn allein die fehlende Einsatzmöglichkeit bei nur einem Unternehmen eine Kündigung rechtfertigen würde."



Die Arbeitnehmerin darf hier also nicht für lediglich drei Monate gekündigt werden.