Urteile der Woche Martinshorn ist kein Grund zur Lärmbeschwerde

In der Nachbarschaft von Monika Moser* soll ein Notfallzentrum für Feuerwehr und Rettungsdienst entstehen. Neben Büros und Schulungsräumen soll das Gebäude auch Garagen für mehrere Einsatzfahrzeuge beinhalten. Die Frau fürchtet sich vor einer starken Lärmbelastung durch die Martinshörner und gleichzeitig vor einem Wertverlust ihrer Eigentumswohnung. Die liegt rund 200 Meter entfernt vom geplanten Einsatzzentrum. Monika Moser klagt deshalb gegen den Bebauungsplan, vor dem hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel:

"Der Klägerin mangelt es bereits an der erforderlichen Antragsbefugnis wegen der großen Entfernung zwischen ihrer Wohnung und dem geplanten Einsatzzentrum. Darüber hinaus sind Martinshörner sozialadäquat. Das heißt sie sind notwendig und unvermeidbar. Das Ruhebedürfnis der Anwohnerin ist demgegenüber nicht schutzwürdig. Jedenfalls muss der Lärm in dem hier zu erwartende Maß von der Nachbarschaft hingenommen werden."

Müssen Studierende sich beim Einwohneramt melden? Bildrechte: IMAGO

Im sächsischen Görlitz wohnen dank der ortsansässigen Hochschule viele Studentinnen und Studenten. Problematisch ist, dass sich nicht alle offiziell beim Einwohnermeldeamt anmelden. Weil die Stadt eine Zweitwohnungssteuer erhebt, will sie vom Studentenwerk Dresden die Namen der Studierenden wissen, die in den Wohnheimen untergekommen sind. Das Studentenwerk als Betreiber der Wohnheime verweigert allerdings die Herausgabe der Daten und erhebt Klage. Zunächst ohne Erfolg, doch am sächsischen Oberverwaltungsgericht in Bautzen urteilten die Richter so: