Die Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas ist für ihre Haustür-Missionen bekannt. Mitglieder der Gemeinschaft klingeln bei Privatpersonen und wollen sozusagen ihren Glauben verkünden. Dabei machen sich die finnischen Zeugen Jehovas Notizen über die Menschen, an deren Türen sie klingeln. Das können Namen und Adressen, aber auch Informationen zu religiösen Überzeugungen oder den familiären Verhältnissen sein.



Die Datenschutzkommission in Finnland verbietet den Zeugen dieses Vorgehen wegen datenschutzrechtlicher Bedenken. Das finnische Oberverwaltungsgericht soll abschließend in der Frage entscheiden. Dazu riefen die Richter zunächst den Europäischen Gerichtshof an.



Dort entschied man schließlich wie folgt: "Die Religionsgemeinschaft ist gemeinsam mit ihren als Verkündern tätigen Mitgliedern verantwortlich für die Daten, die bei den Tür-zu-Tür-Besuchen gesammelt werden. Die EU-Vorschriften zum Datenschutz sehen in diesem Fall keine Ausnahmen für Glaubensgemeinschaften vor. Die Zeugen Jehovas dürfen personenbezogene Daten folglich nur unter Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen zum Datenschutz erheben und verarbeiten." Die finnischen Richter müssen nun auf Grundlage des EuGH-Urteils eine abschließende Entscheidung treffen.