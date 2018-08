Kontoinhaber haftet nicht für unbefugte Online-Überweisungen

Ein kita-Platz mit ausreichend langer Öffnungszeit muss gefunden werden. Bildrechte: IMAGO

Ein Jahr lang war Julia Julius* in Elternzeit und hat sich um ihre kleine Tochter gekümmert. Nun würde sie gern wieder in ihren Beruf zurückkehren, doch es gibt Probleme bei der Unterbringung ihrer Tochter. Zwar bietet die Stadt den jungen Eltern einen Kita-Platz an, allerdings nur für die Zeit von 7:30 bis 16:30 Uhr. Das lässt sich allerdings nicht mit den Arbeitszeiten der Eltern vereinbaren. Sie brauchen eine Betreuung in der Zeit von 8 bis 17 Uhr, also genau eine halbe Stunde länger. Dafür bietet die Stadt aber keine Alternative an. Die junge Mutter versucht es deshalb mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht in Aachen - mit Erfolg.