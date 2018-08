Geringere Sozialbeiträge bei Einkünften unter 850 Euro

Tanja Tangermann ist Teilzeitbeschäftigte einer Anwaltskanzlei. Mit ihrem Chef vereinbart sie, ihre Altersteilzeit zu reduzieren - von 16 auf 8 Wochenstunden. Statt 900 Euro verdient sie zunächst 450 Euro, später erhöht sich der Betrag auf 540 Euro brutto monatlich. Ihr Arbeitgeber führt für sie weiter Sozialbeiträge ab, berücksichtigt dabei aber die Gleitzone. Diese wurde geschaffen, um die Beitragslast oberhalb von Minijobs abzufedern. Bei den Minijobs werden die Sozialbeiträge ja pauschal und komplett vom Arbeitgeber bezahlt. In der Gleitzone - von 450 bis 850 Euro - bezahlt der Arbeitgeber die regulären Beiträge. Die des Arbeitnehmers werden nach einer komplizierten Formel gemindert. Doch gilt das nun auch in diesem Fall?

Die Richter am Bundessozialgericht sagen Ja: "Das Gesetz sieht keine Ausnahmen von der Gleitzonenvergünstigung vor. Deshalb müssen auch Arbeitnehmer, deren Einkommen z.B. wegen einer Altersteilzeitvereinbarung unter 850 Euro sinkt, nicht die vollen Sozialbeiträge zahlen. Die Vergünstigungen für Geringverdiener gelten auch dann, wenn ein höheres Einkommen in die Gleitzone absinkt."

Prämien, die vom Streiken abhalten, sind rechtens. Bildrechte: dpa

Dürfen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter vom Streiken abhalten, indem sie ihnen lukrative Prämien zahlen? Ja, durchaus. In der Einzelhandels-Firma Abendroth ist genau das passiert. Dort hat die Gewerkschaft Verdi zum Streik aufgerufen, um die Firma zur Anerkennung regionaler Einzelhandelstarifverträge zu bewegen. Das Unternehmen lehnte das aber ab und ködert arbeitswillige Beschäftigte mit einer Streikbruchprämie. Laut Aushang soll jeder, der sich nicht am Streik beteiligt, 200 Euro brutto pro Streiktag zusätzlich zum Lohn erhalten. Im Nachhinein will nun aber ein Mitarbeiter die Prämie haben, obwohl er zuvor die Arbeit niedergelegt hat. Und zwar aus Gründen der Gleichbehandlung, wie er sagt. Ein Tarifvertrag ist allerdings nicht zustande gekommen.