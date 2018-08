Das sieht die junge Frau nicht ein und wendet sich deshalb an die Verbraucherzentrale, die stellvertretend für Mona Moll und viele andere Kunden klagt. Die Richter am Bundesgerichtshof urteilten schließlich wie folgt: "Online-Tickethändler dürfen ihren Kunden das Selbstausdrucken von Konzertkarten nicht in Rechnung stellen. Eine pauschale Gebühr ist dafür nicht zulässig. Das gilt auch für besonders teure Versand- und Bearbeitungsgebühren, wie sie etwa bei Tickets für die AC/DC-Tournee im Jahr 2015 erhoben wurden. Hier verlangte der Online-Tickethändler eine Gebühr von 14,90 Euro, obwohl die Karten regulär per Post versandt wurden."