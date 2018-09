Urteile der Woche Zeit der Freistellung kann aufs Arbeitslosengeld angerechnet werden

Hauptinhalt

Wer nach einer Freistellung direkt in die Arbeitslosigkeit übergeht, kann sich diese Zeit aufs Arbeitslosengeld anrechnen lassen. Was zählt, ist die Beschäftigung im versicherungsrechtlichen Sinn. MDR AKTUELL präsentiert Ihnen die drei interessantesten in Kurzform.

von Christopher Gaube, MDR AKTUELL