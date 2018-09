Ein fahrbereites Auto muss haftpflichtversichert werden. Bildrechte: dpa

Die Portugiesin Felicia Feridun lässt ihr Auto ungenutzt auf ihrem Grundstück stehen. Zwar befindet sich der Wagen im fahrbereiten Zustand. Doch aus gesundheitlichen Gründen will sie nicht mehr damit fahren. Und so schließt sie dafür keine Haftpflichtversicherung ab. An ihren Sohn hat sie allerdings nicht gedacht: Denn der nimmt ohne ihre Erlaubnis den Wagen. Bei der illegalen Fahrt kommt er gemeinsam mit zwei anderen Fahrzeuginsassen ums Leben. Die zuständige portugiesische Behörde zahlt den Hinterbliebenen der Opfer eine Entschädigung von knapp 440.000 Euro. Das Geld will sie von der Fahrzeuginhaberin zurück. Doch die Frau lehnt ab: Sie sei weder für den Unfall verantwortlich, noch zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung verpflichtet gewesen. Der Europäische Gerichtshof stellt jetzt klar: