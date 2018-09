Nach Ansicht des Gerichtshofes war die Kündigung also nicht gerechtfertigt. Der Fall muss nun abschließend am Bundesarbeitsgericht in Kassel verhandelt werden.

Ein Ausweis muss aus den Hartz-IV-Regelleistungen bezahlt werden. Wie teuer das Dokument ist, spielt keine Rolle, urteilt das Bundessozialgericht. Bildrechte: dpa

Kaya Karatas* hat nur einen türkischen Pass, darf sich aber wegen einer Niederlassungserlaubnis dauerhaft in Deutschland aufhalten. Weil der 52-Jährige aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann, bezieht er Hartz IV. Als Kaya Karatas einen neuen Ausweis benötigt, beantragt er diesen beim türkischen Konsulat in Braunschweig. Für die neuen Papiere verlangt die Behörde insgesamt 217 Euro. Geld, was der Mann nicht aufbringen kann. Er beantragt deshalb beim Jobcenter eine Kostenübernahme. Dort lehnt man allerdings ab, weshalb Kaya Karatas klagt.



Der Fall landete schließlich am Bundessozialgericht: "Rund eine Million Hartz-IV-Empfänger mit ausländischem Pass müssen die Kosten für ein neues Dokument aus ihren Regelleistungen bezahlen. Das gilt auch, wenn es deutlich teurer ist als ein deutscher Ausweis. Das ist im Rahmen der Pauschalisierung zulässig. Auch die Sozialhilfe muss für die Mehrkosten nicht aufkommen."