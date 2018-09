Oberverwaltungsgericht Münster (Aktenzeichen: 6 A 2272/18)

Wegen dieses Tattoos wurde der Polizeibewerber abgelehnt. Bildrechte: dpa Dustin Dunske* bewirbt sich für den Dienst bei der Polizei. Vom Land wird er aufgrund eines einzigen Umstandes abgelehnt: Auf der Innenseite seines linken Unterarms trägt er eine große und auffällige Tätowierung mit einem Löwenkopf.



Bei der Ablehnung stützt man sich auf einen Erlass der Landesverwaltung, in der zulässige Tätowierungen bei Beamten geregelt sind. So sind Tattoos immer dann verboten, wenn sie beim Tragen der Sommeruniform sichtbar sind. Genau das wäre beim Bewerber der Fall gewesen. Die Autorität und die gebotene Neutralität könne beeinträchtigt sein, lautet die Begründung.



Am Oberverwaltungsgericht Münster sah man das anders:

Eine große Tätowierung auf dem Unterarm ist kein Grund, einen Bewerber vom Polizeidienst auszuschließen. Für einen Ausschluss fehlt die gesetzliche Grundlage. OVG Münster

Weiter heißt es, in einem entsprechenden Gesetz "müsste klar geregelt werden, welche Tätowierungen zulässig sind und welche nicht. Ein entsprechender Erlass der Verwaltung ist hier nicht ausreichend."

Der Kläger wurde in der Zwischenzeit vereidigt und arbeitet nun als Polizist.

Landgericht Koblenz (Aktenzeichen: 6 S 92/18)

Boxspringbetten haben keinen Lattenrost, sondern bestehen aus mehreren Lagen Matratzen. Bildrechte: dpa Siegfried Sielmann* lebt allein in einem Einfamilienhaus. Für sein Schlafzimmer hat er sich ein Boxspringbett in den Maßen 1,60 Meter mal zwei Meter gekauft. Es besteht aus einem gefederten Untergestell und zwei aufgelegten Matratzen mit durchgehendem Bezug und einer Auflage. Nach zweijähriger Nutzung bildet sich in der Mitte des Bettes eine Kuhle – genau dort wo Herr Sielmann in der Regel schläft. Er sieht seinen Schlafkomfort erheblich beeinträchtigt.



Vom Möbelhaus verlangt er, den Mangel zu beseitigen. Doch dort weigert man sich: Beim Schlafen in der Mitte eines Doppelbettes würde sich zwangsläufig zwischen zwei Matratzen eine Kuhle bilden. Doch Herr Sielmann meint, man müsse in einem Boxspringbett auch mittig schlafen dürfen.



Das Landgericht Koblenz entschied: "Das Bett ist aufgrund seiner Größe, seines Aufbaus und seiner Federungseigenschaften auf zwei Schläfer ausgelegt. Mittiges Schlafen stellt auf einem Doppelbett keine sach- und fachgerechte Nutzung dar. Der Käufer eines Boxspringbettes kann den Bettkauf nicht deshalb rückabwickeln, weil er als Alleinschläfer mittig schläft. Eine Kuhlenbildung zwischen den beiden Liegeflächen ist nach zweijähriger Nutzung normal."

Herr Sielmann kann den Bettkauf also nicht rückabwickeln.

Sozialgericht Mainz (Aktenzeichen: S 11 SO 33/15)

Ein einfacher Grabstein muss vom Sozialamt übernommen werden. Bildrechte: imago/Liedle Anna Ansbach* beantragt beim Sozialamt für ihre verstorbene Tochter Bestattungskosten-Beihilfe. Dies wird bewilligt. Fast 2.500 Euro werden für Beerdigung und Friedhofskosten überwiesen. Nun möchte Frau Ansbach aber auch noch einen Grabstein für die Tochter – das sei auf dem Friedhof schließlich so üblich. Ihrem Antrag fügt sie eine Rechnung von 3.100 Euro bei.



Die Stadt lehnt den Antrag ab. Sie begründet dies damit, dass kein Anspruch auf einen Grabstein bestehe. Ein Holzkreuz sei völlig ausreichend. Ein Grabstein zum Preis von 3.100 Euro sei darüber hinaus unverhältnismäßig teuer. Steine gäbe es schon zu einem Preis von 300 Euro.



Das Sozialgericht Mainz entschied so: "Maßgeblich ist eine einfache, aber würdige Art der Bestattung. Dabei muss auf religiöse Vorschriften und örtliche Gepflogenheiten Rücksicht genommen werden. In diesem Fall gehört dazu auch ein einfacher Grabstein. Die Kosten dafür muss bei Bedürftigen die Gemeinde übernehmen." Das Gericht holte mehrere Angebote ein. Es hielt 1.856 Euro für den Grabstein für angemessen.