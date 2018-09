Urteile der Woche Anleger dürfen wertlose Aktien jederzeit verkaufen

"Mit der Unterlassungsverfügung war der Sender verpflichtet, den Fernsehbeitrag aus seiner Mediathek zu entfernen. Ebenso muss er auf die gängigen Suchmaschinen einwirken, dass der Beitrag nicht mehr in den Suchergebnissen erscheint. Die Unterlassungspflicht wird aber nicht verletzt, wenn ein Dritter den Beitrag in einem Internetvideoportal veröffentlicht. Der Sender muss nicht alle Videoplattformen und sozialen Medien durchforsten, ob andere Personen den Beitrag rechtswidrig veröffentlicht haben. Nur bei Kenntnis muss er auf eine Entfernung des Beitrags hinwirken."

Söran Sörke* nimmt an einem Betriebsfußballturnier teil. Dabei verletzt er sich schwer am Knie und muss für mehrere Wochen zu Hause bleiben. Nun geht es um den Versicherungsschutz. Für Herrn Sörke und sein Unternehmen ist klar: Ein solches Fußballturnier sei eine betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung und die sei versichert. Ist das tatsächlich so? Am Sozialgericht Stuttgart klärte man auf: