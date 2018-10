Urteile der Woche Elternzeit kann den Urlaubsanspruch kürzen

Sandra Sahlke* hat rund siebeneinhalb Monate Elternurlaub für ihr anderthalbjähriges Kind genommen. Währenddessen ist ihr Arbeitsverhältnis ausgesetzt. Anschließend nimmt sie noch 30 Tage bezahlten Jahresurlaub. Da der normale bezahlte Jahresurlaub in Rumänien eigentlich 35 Tage beträgt, möchte sie auch noch die verbleibenden fünf Tage nehmen. Das wird abgelehnt - mit der Begründung, dass der Jahresurlaub an die tatsächliche Arbeitsleistung im betreffenden Jahr gebunden sei. Und Elternurlaub sei eben genau keine Arbeitsleistung. Der Europäische Gerichthof bestätigte:

Siegfried Sielmann* ist an Multipler Sklerose erkrankt. Bislang war er in einem ganz normalen Altenpflegeheim untergebracht. Nun hat er aber einen begehrten Pflegeplatz in einem auf MS-Patienten spezialisierten Heim ergattert. Deshalb kündigt er sein Zimmer zum Monatsende Februar. Wegen der Kündigungsfrist ist das nicht eher möglich.

Den neuen Pflegeheimplatz bezieht er schon zum 14. Februar. Zu diesem Zeitpunkt hat er schon an den bisherigen Heimbetreiber die volle Heimvergütung für den Monat Februar gezahlt. Für die zweite Februarhälfte fordert er nun fast 1.500 Euro zurück. Der Bundesgerichtshof war auf seiner Seite: "Heimbetreiber haben nur Anspruch auf eine taggenaue Heimvergütung - und zwar so lange, bis der Bewohner aus dem Heim endgültig entlassen wird oder verstirbt. Sieht ein Heimvertrag eine anderslautende Vergütung bis zum Ende der Kündigungsfrist vor, ist dieser nichtig."

Wita Wirukaite* verkauft eine gebrauchte Uhr über eine Online-Plattform. Die entspricht nach Ansicht des Käufers nicht der Beschreibung. Er will die Uhr zurückschicken, was die Verkäuferin aber ablehnt. Daraufhin schaltet der Käufer Verbraucherschützer ein. Die stellen fest, dass die Verkäuferin acht weitere Verkaufsanzeigen gleichzeitig geschaltet hat. Deshalb wird sie als Gewerbetreibende eingestuft - und eine Geldbuße gegen sie verhängt. Denn die Verkäuferin hatte es versäumt Angaben zu Adressdaten, Zahlungs- und Lieferbedingungen zu machen - sowie über das Gewährleistungs- und Rückgaberecht. Die Verkäuferin klagt dagegen. Sie sei keine Gewerbetreibende, sagt sie. Am Europäischen Gerichtshof entschied man so: