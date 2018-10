Mutter muss für Unterhaltsvorschuss bei Suche nach Kindsvater helfen

Oberverwaltungsgericht Koblenz (Az. 7 A 10300/18.OVG)

Bei unzureichender Mithilfe kann der Unterhaltsvorschuss verweigert werden. Bildrechte: dpa Bei der zuständigen Kreisverwaltung beantragt Maria Marten für ihre frisch geborenen Zwillinge Unterhaltsvorschuss. Sie gibt an, dass ihr der Vater unbekannt sei. Nach einer Belehrung über ihre Mitwirkungspflicht gibt die Mutter weiter an, den Mann zur Fastnacht in einer Gaststätte kennen gelernt zu haben. Weil sie alkoholisiert war, könne sie sich aber nicht mehr an seinen Namen erinnern. Sie weiß nur noch, dass es sich um einen Südländer gehandelt habe. Der Landkreis lehnt den Unterhaltsvorschuss ab, weil die Frau bei der Feststellung des Vaters nur unzureichend geholfen habe. Vor dem Oberverwaltungsgericht Koblenz will die Mutter den Landkreis zur Zahlung des Unterhaltsvorschusses verpflichten - ohne Erfolg.

Das Oberverwaltungsgericht Koblenz erklärt: "Eine Mutter, die für ihre Kinder Unterhaltsvorschuss bekommen möchte, muss aktiv mithelfen, den Vater ihrer Kinder zu finden. Wurde sie von einem Unbekannten schwanger, muss sie Nachforschungen zu dessen Person anstellen. Nachdem die Klägerin ihre Schwangerschaft bemerkt hat, hätte sie in der Gaststätte nachfragen können, in der sie den Mann getroffen hat. Das hat sie nicht getan. Auch ein Hinweis der Mutter, sie sei überzeugter Single, rechtfertigt die Verletzung der Mitwirkungspflicht nicht."

Bundesfinanzhof München (Az. IX R 31/16)

Eine erhaltene Einmalzahlung wegen des Baus einer Stromtrasse muss nicht versteuert werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das Ehepaar Lehmann wohnt in einem kleinen Haus auf dem Land. Ausgerechnet ihr Grundstück soll beim Bau einer Stromtrasse von einer Hochspannungsleitung überspannt werden. Dafür benötigt der Netzbetreiber eine grundbuchrechtlich abgesicherte Erlaubnis der Grundstückseigentümer. Als Gegenleistung bietet das Unternehmen eine Einmalzahlung an. Mit dieser soll der verminderte Verkehrswert des Grundstücks ausgeglichen werden. Das Ehepaar nimmt das Angebot an. Einige Zeit später verlangt das Finanzamt jedoch, dass die Lehmanns die Entschädigung versteuern. Doch dagegen wehren sie sich.

Der Fall landet am Bundesfinanzhof in München: "Mit der Entschädigungszahlung erzielen die Steuerpflichtigen keine Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Es wird nicht die zeitlich vorübergehende Nutzungsmöglichkeit am Grundstück vergütet, sondern eine unbefristete Belastung des Grundstücks mit einer Dienstbarkeit. Damit sind die Kläger einer drohenden Zwangsenteignung zuvorgekommen. Weil auch keine Einkünfte aus sonstigen Leistungen vorliegen, muss die Entschädigung nicht versteuert werden."

Bundesfinanzhof München (Az. X R 25/15)

Eltern können Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge ihres Kindes als Sonderausgaben steuermindernd geltend machen. Bildrechte: dpa Johann Jost steckt mitten in der Berufsausbildung zum Straßenbauer. Von der Ausbildungsvergütung behält sein Arbeitgeber die gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge ein. Die rund 300 Euro versucht der junge Mann schließlich, als Sonderausgaben in der Steuererklärung geltend zu machen. Doch die Beiträge wirken sich nicht steuermindernd aus. Daraufhin wollen die Eltern von Johann Jost die Kassenbeiträge als Sonderausgaben in ihrer Steuererklärung berücksichtigen lassen. Schließlich seien sie ihrem Sohn gegenüber unterhaltspflichtig und lassen ihn kostenfrei bei sich wohnen. Weil das Finanzamt die Beiträge nicht als Sonderausgaben anerkennt, klagen die Eltern.

Am Bundesfinanzhof erging schließlich folgendes Urteil: "Zahlen Eltern ihrem Kind in der Berufsausbildung die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, können sie diese als Sonderausgaben steuermindernd geltend machen. Voraussetzung dafür ist, dass die unterhaltspflichtigen Eltern die Beiträge dem Kind auch tatsächlich bezahlen oder erstatten. Die Gewährung eines so genannten Naturalunterhalts - also Kost und Logis - reicht für die Steuervergünstigung nicht aus."