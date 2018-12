Als die Versichertenkarte mit Foto eingeführt wurde, sollte Sabine Sachs* ihrer Krankenkasse ein Foto von sich zur Verfügung stellen. Das ist nun schon drei Jahre her. Als der Frau in diesem Jahr eine neue Versichertenkarte zugesandt wurde, war ihr Bild erneut auf der Karte abgedruckt. Obwohl Sabine Sachs keine Zustimmung erteilt hat, dass ihr Foto bei der Krankenkasse gespeichert wird. Sie beschwerte sich, doch bei ihrer Krankenversicherung meinte man, dass es nur zu unnötigen Kosten führen würde, wenn ständig neue Fotos verarbeitet und geprüft werden müssten. Damit gibt sich die Versicherte nicht zufrieden. Sie sieht ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt und klagt am Bundessozialgericht in Kassel - mit Erfolg: