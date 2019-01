Oberlandesgericht Hamm (AZ: OLG Hamm 26 U 9/16)

Wenn bei der Geburt eines Kindes etwas schief geht, ist das für die Familie oft besonders schlimm. (Symbolbild) Bildrechte: dpa Familie Wartenbach* erwartet in einer Geburtsklinik ihr Kind, das auf Anordnung des Arztes per Kaiserschnitt zur Welt gebracht werden muss. Stunden nach der Geburt versagt plötzlich der Kreislauf des Säuglings und er muss wiederbelebt werden. Das kleine Mädchen ist seitdem ein Pflegefall und wird von seinen Eltern zu Hause versorgt. Gutachter finden später heraus, dass die Schädigung des Kindes hätte verhindert werden können. Die Familie gibt dem diensthabenden Gynäkologen dafür eine Mitschuld und verlangt Schmerzensgeld. Am Oberlandesgericht Hamm stimmte man zu:

"Es liegt ein grober Behandlungsfehler vor, weil der Gynäkologe keine Blutuntersuchung unternommen hat, um die Ursache des Kreislaufversagens zu finden. Dem Gutachten zufolge litt das neugeborene Kind hormonbedingt unter einer Unterzuckerung, die man leicht hätte feststellen können. Mit der Gabe von Glukose hätte die Schädigung des Kindes auch weitgehend verhindert werden können. So aber führte die unentdeckte Unterzuckerung zu einem irreversiblen Hirnschaden." Die Versicherung des Arztes zahlt hier eine halbe Million Euro Schmerzensgeld an die Familie des Mädchens.

Oberlandesgericht Bamberg (AZ: 3 OLG 130 Ss 58/18)

Sandra Sandmann* wohnt in einem Haus an einer Fußgängerzone. Von dort lässt sie sich regelmäßig mit dem Taxi abholen. Der Bereich bis zu ihrer Haustür ist zwar für Fahrzeuge gesperrt, allerdings wurde die Fußgängerzone per Schild für den Lieferverkehr freigegeben. Und ihrer Auffassung nach handelt es sich um eine Personenlieferung per Taxi. Das Taxiunternehmen sieht es ähnlich und holt Frau Sandmann immer direkt an der Haustür ab. Die umliegenden Geschäfte sind dagegen vorgegangen und erhielten Recht am Oberlandesgericht Bamberg:

Fußgängerzonen sind für Fußgänger gedacht - und nicht für Taxis. Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke "Der Taxifahrer darf hier nicht in die Fußgängerzone fahren, auch wenn diese für den Lieferverkehr freigegeben ist. Aus dem Wortsinn und dem gängigen Gebrauch ergibt sich, dass mit der Erlaubnis nur der Transport von Gegenständen - insbesondere von Waren und Gütern - jedoch nicht das Abholen oder Bringen von Personen gemeint ist." Frau Sandmann muss sich also am Ende oder Anfang der Fußgängerzone abholen lassen.

Amtsgericht München (AZ: 412 C 24937/17)

Dieter Dieske* mietet bei einem Mietwagenunternehmen im Freien einen Möbeltransporter mit einer Gesamthöhe von 2,66 Metern. Der Rückgabeort ist ein anderer - nämlich eine Tiefgarage. Die dort zulässige Durchfahrtshöhe wird an der Einfahrt mit 3,70 Meter angezeigt. Kein Problem also. Doch die Schilder für die Mietwagenfirma führen ihn weit in die Tiefgarage hinein. Und dort gibt es einen Abschnitt, der eine zulässige Durchfahrtshöhe von 1,98 Meter anzeigt. Diese wird auch durch einen rot-weiß-gestreiften schmalen Balken gekennzeichnet, der an der Decke hängt. Doch Herr Dieske fährt weiter und prallt mit dem Transporter gegen eine Rohrleitung. Nach den Mietbedingungen muss er nur haften, wenn er grob fahrlässig gehandelt hat. Hat er das? Am Amtsgericht München sagte man Nein:

Achtung bei Tiefgaragen: Manchmal ändert sich die Höhe plötzlich. Bildrechte: Colourbox.de "Soll ein Mietwagen in einer Tiefgarage zurückgegeben werden, darf der Kunde grundsätzlich darauf vertrauen, dass der Wagen nicht zu hoch ist, um mit ihm in die Tiefgarage hineinzufahren. Denn der Mann ist einfach dem Schild zum Rückgabeort gefolgt, ohne auf die geänderte Höhenbegrenzung zu achten. Dabei hat er noch nicht diejenige Sorgfalt außer Acht gelassen, die jedem einleuchten muss - und damit hat er auch nicht grob fahrlässig gehandelt. Es handelt sich lediglich um eine einfache Fahrlässigkeit." Und für die muss der Fahrer hier laut Mietbedingungen nicht haften.