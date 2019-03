Monika Morrmann ist als Assistentin der Geschäftsleitung angestellt. Für drei Jahre geht sie durchgehend in Elternzeit. Am Anfang des neuen Jahres nach Ende der Elternzeit kündigt sie ihr Arbeitsverhältnis zum 30. Juni - vorher allerdings will sie noch Urlaub nehmen. Für die drei Jahre Elternzeit stünden ihr knapp 90 Urlaubstage zu. Stimmt das? Am Bundesarbeitsgericht beantwortete man die Frage wie folgt: