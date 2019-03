Verena Vehrke* ist im Jahr vor der Geburt ihres Kindes zunächst sechs Monate lang in der Steuerklasse 1. Dann wechselt sie für zwei Monate zur Steuerklasse 4 und schließlich für vier Monate zur günstigen Steuerklasse 3. Bei der Elterngeldberechnung wird jedoch nur die ungünstige Steuerklasse 1 berücksichtigt, weil diese überwiegend verwendet wurde.

Die Klägerin ist jedoch der Meinung, dass sie Anspruch auf die Steuerklasse 3 hat. Eine überwiegende Steuerklasse liege im Jahr erst dann vor, wenn eine Steuerklasse mindestens sieben Monate besteht. Das sei bei ihr aber nicht der Fall gewesen. Das Bundessozialgericht widersprach: "Laut Gesetz sollen möglichst verlässlich die Einkünfte des Antragstellers bestimmt werden. Hier hat die über sechs Monate bestehende Steuerklasse 1 die Einkünfte im letzten Jahr vor der Geburt des Kindes am meisten geprägt. Ein Anspruch auf Berücksichtigung der Einkünfte nach der Steuerklasse 3 besteht daher nicht."

Maßgeblich ist also immer die Steuerklasse, die in den zwölf Monaten vor dem Mutterschutz am längsten bestand.