Kein Führerscheinentzug bei einmaliger Cannabisfahrt

Laut Lehrplan soll die siebte Klasse eines Gymnasiums eine Exkursion in eine nahe gelegene Moschee unternehmen. Die Eltern von Jonas Jesse* möchten nicht, dass ihr Sohn an diesem Ausflug teilnimmt. Aus "weltanschaulichen Gründen" beantragen sie bei der Schulleitung eine Freistellung. Die Direktorin lehnt das mit Hinweis auf Sinn und Zweck der Exkursion ab.

Gebetsraum einer Moschee mit betenden Menschen. Bildrechte: MDR/Moritz Arand

Obwohl die Exkursion erst in den letzten Unterrichtsstunden stattfindet, lassen die Eltern ihren Sohn am Tag des Moscheebesuchs ganz zu Hause. Daraufhin verhängt das Amtsgericht Meldorf einen Bußgeldbescheid wegen Verhinderung des Schulbesuchs über 50 Euro. Die Jesses wollen das Geld nicht zahlen und stören sich an der Begründung, die auch auf den Moscheebesuch abzielt. Am Oberlandesgericht Schleswig legen sie Beschwerde ein – ohne Erfolg.