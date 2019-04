Yogakurs kann als Bildungsurlaub gelten

Oberlandesgerichts München (AZ: 34 Wx 239/18)

Ronja Ronske und Steven Stielmann leben miteinander, sind aber nicht verheiratet. Sie errichten gemeinsam ein Haus auf einem Grundstück, das die Frau angeblich von ihrem Großvater bekommen hat. Der Mann erbringt im gemeinsamen Haus etliche Leistungen, denn als Heizungsbauer und Sanitätsinstallateur kann er vieles auf eigene Faust erledigen. Doch die Beziehung währt nur kurz: Das Paar trennt sich kurz nach Fertigstellung des Hauses und nun möchte Herr Stielmann Entschädigung für die erbrachten Arbeiten. Das muss er dem Eigentümer gegenüber geltend machen. Er verlangt also Auskunft darüber, wer wirklich Eigentümer am Grundstück ist. Das Grundbuchamt lehnt seinen Antrag ab mangels rechtlichen Interesses. Aber darf es das? Nein, sagte man klar am Oberlandesgericht München:

Im Fall von Ronja Ronske und Steven Stielmann entschied das Oberlandesgericht München, dass der Ex-Partner zur Einsicht ins Grundbuch berechtigt sei. Bildrechte: imago/Gerhard Leber "Das Grundbuchamt muss Einsicht in die Grundakten gewähren - zumindest dahingehend, wer Eigentümer des Grundstücks ist. Wenn die ehemalige Partnerin Eigentümerin ist, hat der Mann seine Arbeitsleistung tatsächlich an sie erbracht und kann dann einen Ausgleich von ihr verlangen. Dieses wirtschaftliche Interesse reicht aus, um einen Anspruch auf Auskunft zu haben."

Oberlandesgericht Düsseldorf (AZ: 4 U 15/18)

Marion Marbach bringt ihren dreijährigen Sohn gegen 18.30 Uhr ins Bett. Er darf vor dem Einschlafen aber noch ein Hörspiel hören. In dieser Zeit legt sich die Mutter im Nebenzimmer für einen Moment hin und schläft unabsichtlich ein. Geweckt wird sie erst wieder durch das Klingeln der Nachbarin von - denn die hat einen Wasserschaden bei sich festgestellt. Schnell wird klar: Der kleine Junge musste zuvor zur Toilette und verbrauchte dabei so viel Klopapier, dass sie verstopfte.

Verletzte die Mutter ihre Aufsichtspflicht, weil sie unabsichtlich einschlief? Bildrechte: Colourbox.de Zu allem Übel ist der Spülknopf am WC nicht in Ordnung. Es lief also ununterbrochen Wasser nach, verteilte sich auf dem Boden und tropfte schließlich aus der Decke der darunterliegenden Wohnung. Hat Frau Marbach nun fahrlässig gehandelt und muss sie dafür haften? Am Oberlandesgericht Düsseldorf sagte man Nein:

"Die Mutter hat ihre Aufsichtspflicht nicht verletzt. Sie ist nicht verpflichtet, ihren Sohn in der Wohnung lückenlos und engmaschig zu kontrollieren. Kindern in diesem Alter sollte mit Blick auf die persönliche Entwicklung die Gelegenheit gegeben werden, sich selbst zu beschäftigen. Auch der Gang zur Toilette muss nicht beaufsichtigt werden. Ausreichend ist es, wenn sich der oder die Aufsichtspflichtige in Hörweite aufhält."

Die Mutter hat also nicht fahrlässig gehandelt.