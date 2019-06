Tamara Tanzke* ist als Reinigungskraft auf dem Flughafengelände angestellt. Von ihrem Arbeitgeber hat sie mehrfach Abmahnungen erhalten, weil sie nachweislich Pfandflaschen während der Arbeit gesammelt hat. Das hat ihr Arbeitgeber ausdrücklich verboten. In einem gerichtlichen Vergleich einigt er sich mit Frau Tanzke, das Arbeitsverhältnis weiterbestehen zu lassen.

"Der Arbeitgeber hat das Sammeln von Pfandflaschen für eigene Zwecke während der Arbeit im Rahmen seines so genannten Direktionsrechts untersagt. Es ist dabei unwichtig, dass weder ihm noch dem Arbeitnehmer ein wirtschaftlicher Nachteil entstanden ist. Entscheidend ist der Verstoß gegen vertragliche Pflichten und der damit verbundene Vertrauensbruch. Dies gilt auch dann, wenn nur Gegenstände von geringem Wert betroffen sind."

Sigrun Sielecke kauft über eine Internetplattform einen Porsche 911 Turbo. In der Anzeige gibt es keine Hinweise auf Unfallschäden oder Mängel - vielmehr wird er angepriesen als "reines Schönwetterfahrzeug in makellosem Bestzustand". Verkauft wird das Auto von einer in Bulgarien ansässigen Gesellschaft.