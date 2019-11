Urteile der Woche

Die Kontrolle zögert sich ewig heraus. Erst fünf Minuten vor dem Abflug kommen die Palmenwinds an ihrem Gate an. Dort wird ihnen der Zugang zum Flugzeug verwehrt. Sie seien zu spät dran. Ihnen wird ein Ersatzflug angeboten, der aber rund 1.600 Euro kosten soll. Die Palmenwinds lehnen ab und verlangen vom Reiseunternehmen Schadenersatz für die gesamte Reise.

Die Richter am Landgericht Koblenz urteilten wie folgt:„Der Reiseveranstalter haftet nur für unverschuldete Reisemängel. Also immer dann, wenn der Reisende den Mangel nicht selbst verursacht hat. Nach den Empfehlungen des Reiseveranstalters hätten die Passagiere zwei Stunden vor Abflug am Check-In-Schalter sein müssen. 90 Minuten, wie vom Kläger geplant, sind zu wenig. Die Empfehlung des Unternehmens hat sich in den Reiseunterlagen befunden."