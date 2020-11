Urteile der Woche

Zunächst ein Fall rund um ein Verkehrsdelikt. Manuel Mann* ist recht schnell unterwegs. Außerorts fährt er 31 km/h zu schnell und genau da kommt er in eine Geschwindigkeitskontrolle. Als die Bußgeldstelle das Blitzerfoto auswertet, fordert sie zur Identifizierung des Fahrers beim Einwohnermeldeamt ein Passbild an. Man will schauen, ob es sich beim Halter des Fahrzeugs auch um den geblitzten Fahrer handelt. Dem scheint so und deshalb werden gegen Manuel Mann eine Geldbuße in Höhe von 150 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot verhängt. Der Betroffene findet das Vorgehen der Behörden aber nicht in Ordnung. Seiner Auffassung nach hätte das Einwohnermeldeamt kein Bild von ihm herausgeben dürfen. Stimmt das?