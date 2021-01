Welche finanziellen Ansprüche hat eigentlich eine Teilzeitstudentin? Verena Vetter studiert Geschichts- und Kulturwissenschaften – wegen einer Epilepsie darf sie das in Teilzeit. Nach einem Fachrichtungswechsel hat sie allerdings keinen Anspruch mehr auf BAföG. Das liegt vor allem daran, dass das Teilzeitstudium nicht ihre volle Arbeitskraft in Anspruch nimmt. Es ist in Sachen BAföG nicht förderungsfähig. Deshalb beantragt die junge Frau Hartz IV. Doch das Jobcenter lehnt eine Zahlung ebenfalls ab. Dagegen klagt Verena Vetter. Am Landessozialgericht Darmstadt erging folgendes Urteil: