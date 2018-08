Ein Arzt muss dafür sorgen, dass ein Patient unter allen Umständen von einem bedrohlichen Befund erfährt. (Aktenzeichen: VI ZR 285/17) Wie der Bundesgerichtshof entschied, gilt das auch dann, wenn der Patient länger nicht in der Arztpraxis war.

Im konkreten Fall hatte ein Mann seine Hausärztin wegen Schmerzen im Bein aufgesucht. Sie überwies ihn an einen Facharzt. Später wurde dem Mann eine Geschwulst aus der Kniekehle operiert. Die erwies sich als bösartig, was die Klinik ausschließlich der Hausärztin mitteilte. Die sprach den Patienten erst eineinhalb Jahre später darauf an, als dieser wegen einer Handverletzung wieder bei ihr war. Er benötigte danach weitere Krankenhausaufenthalte und Operationen.